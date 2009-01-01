На "Голос країни-7" придет Katya Chilly

Поддержать певицу за кулисами проекта пришел ее 3-летний сын Святозар.

В это воскресенье, 26 февраля, зрители телеканала "1+1" увидят шестой эпизод "слепых прослушиваний" "Голосу країни-7" с Сергеем Бабкиным, Джамалой, Потапом и Тиной Кароль.

Главным сюрпризом нового эпизода станет появление на сцене "Голосу країни-7" легендарной украинской певицы Katya Chilly, которой не было на экранах более 10 лет.

Катя Чилли пресс-служба 1+1

"Я пришла на проект "Голос країни", чтобы петь. Мне интересно, узнают ли мой голос тренеры. Моя страсть в давнем украинском пении, — рассказывает Katya Chilly. — У меня есть ощущение, что "Голос країни" — это не конкурс, это возможность показать миру то, кем я есть".

Поддержать певицу за кулисами проекта пришел ее 3-летний сын Святозар.

Борьба между тренерами становится все сильнее, ведь мест в командах — все меньше, а своего выхода на сцену проекта за кулисами все еще ждут множество талантливых вокалистов. Наименьшее количество мест осталось у самого требовательного тренера проекта Джамалы. Всего у двух участников есть шанс попасть в команду победительницы "Евровидения-2016" и лучшей певицы страны по версии музыкальной премии YUNA. Джамала не раз отмечала, что берет в свою команду только настоящих вокалистов, так как не приемлет фальши ни в жизни, ни в профессии.

"Я по образованию не только оперная певица, в моем дипломе есть и специализация "преподаватель". Так что в "Голосі країни" я работаю по специальности. Еще мне всегда было приятно помогать коллегам советом, рассказывать, к чему пришла, что постигла... За моими плечами семь лет музыкальной школы, пять лет училища, пять лет консерватории. Но на самом деле обучение никогда не заканчивается. Вокалу учишься всю жизнь, каждый день узнаешь что-то интересное. По сложности и затраченному на образование времени музыканты похожи на врачей, я считаю. К тому же музыка способна исцелять", — говорит тренер.

Кто же в этот раз покорит сердце Джамалы, Тины Кароль, Потапа и Сергея Бабкина зрители смогут увидеть уже ближайшее воскресенье. Сможет ли заставить требовательных тренеров нажать красную кнопку поющий электрик из Полтавы и доктор скорой помощи из Житомира, и у кого из участников Тина Кароль попросит урок вокала, смотрите 26 февраля в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, участник "Голосу країни-7" спел украинскую песню на иврите.