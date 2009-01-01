На "Голос країни-7" пришли поющий священник и слесарь локомотивного депо

Тренеры рассказали о том, как заработали свои первые деньги.

Тренеры "Голосу країни-7" Потап, Джамала и Сергей Бабкин на съемках "слепых прослушиваний" "Голосу країни-7" рассказали о своих первых профессиях.

В это воскресенье, 12 февраля, в 21:00 зрители телеканала "1+1" увидят четвертый эпизод "слепых прослушиваний" седьмого сезона главного вокального проекта страны "Голос країни" с обновленным тренерским составом, в который вошли Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль.

Во время съемок проекта между выступлениями участников тренеры рассказали о том, как заработали свои первые деньги.

"Я мыла посуду. У нас было маленькое кафе возле моря на три столика. Папа жарил шашлыки, мама делала плов, манты. В таком ресторане я зарабатывала себе на учебу в консерватории", — призналась Народная артистка и победительница "Евровидения-2016" Джамала.

"В детстве мы с друзьями мыли стекла машин, пока они стояли на светофорах. Мне было 13 лет", — вспомнил Сергей Бабкин.

"Чем только не приходилось заниматься — обои клеить, на стройке работать. Я работал в Интернет-газете", — как обычно с юмором рассказал Потап.

В новом выпуске "Голосу країни-7" зрители увидят поющего священника из Березани, слесаря локомотивного депо, который мечтает попасть на "Голос країни", а также социального работника из Белой Церкви и девушку, которая в свой медовый месяц приехала на съемки "слепых прослушиваний".

Напомним, участник "Голосу країни-7" из Вьетнама поразил зрителей и тренеров знанием украинского языка.