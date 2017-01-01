На "Голосе страны" популярная певица удивила судей откровенным признанием, видео

Злата Огневич заявила, что в вокальном проекте хотела бы находиться в судейском кресле.

Злата Огневич на "Голосе страны-8" выбрала команду Потапа Фото: Instagram/zlataognevich_music

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич выступила в качестве участницы на популярном шоу "Голос страны-8"

Исполнительница представила песню "One Day", развернув к себе все четыре судейских кресла. Видео с выступлением певицы опубликовано на Youtube-канале проекта.

После выступления Огневич откровенно призналась, что не ставила перед собой цель стать участником вокального шоу. Она добавила, что хотела бы занять кресло члена жюри проекта. Однако согласилась стать "советником" для одной из команд.

"На это шоу я пришла с единственной целью: не как участник, а как помощник каждому участнику", - заявила Огневич.

Певица решила продолжить дальнейшее участие в "Голосе страны-8" в составе команды Потапа.

Напомним, девушка-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна в украинском шоу-бизнесе под именем Борис Апрель, также будет принимать участие в проекте в команде Потапа. Исполнительница созналась, что выбрала в качестве тренера именно этого члена жюри, поскольку он сказал ей "много хороших слов".