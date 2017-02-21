В ДТП под Киевом погиб украинский рэпер

Трагедия произошла на трассе Киев—Чоп в районе Макарова.

Андрей Левчук фото: vk.com

жуткой авария погиб молодой украинский рэпер, участника групп "Чорно-білі" и Wax Words Андрей "Insane" Левчук.

Трагедия произошла на трассе Киев-Чоп в Макарове, сообщили в местном управлении ГСЧС.

"21.02.2017 года в 19 часов 54 минуты на пункт связи 32-ГПСЧ пгт.Макаров, от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп, в районе с.Копылов (остановка "Заводская"), Макаровского района. В ДТП попал легковой автомобиль DAEWOO Lanos, который заехал под грузовой автомобиль SCANIA, который был припаркован на этой же полосе дорожного движения. В результате ДТП водитель автомобиля DAEWOO Lanos, гр.Л., 1987 года рождения погиб", — говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее "Главред" писал о жутком ДТП на Львовщине: погиб певец Владислав Левицкий с сестрой и племянницей.