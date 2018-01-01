"Не надо стесняться". Раскованная супермодель Белла Хадид "засветила" грудь на вечеринке

Впору подумать, что девушка вовсе удалила из своего гардероба все лифчики - как ненужные вещи.

Известная модель и светская львица Белла Хадид еще раз порадовала фанатов, "выйдя в люди" без бюстгальтера.

Девушка посетила частную вечеринку в ресторане в Западном Голливуде (район Лос-Анджелеса, Калифорния, США).

Для мероприятия Хадид выбрала клетчатый брючный костюм. Под жакет модель надела прозрачную блестящую кофточку-топ, сквозь которую "дерзко" торчали соски ее грудей.

Причем Хадид сложившая ситуация ничуть не смущала, и она зашла ресторан под вспышки фотоаппаратов папарацци.

Напомним, ранее Белла Хадид вместе со своей сестрой Джиджи снялась обнаженной для глянцевого журнала.