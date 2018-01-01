"На Надю Савченко похожа": архивные фото Даши Астафьевой позабавили фанатов

На украинскую певицу нахлынули воспоминания.

На Астафьеву нахлынули воспоминания da_astafieva/instagram

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками милыми детскими фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила несколько архивных черно-белых фотографий, где изображена совсем маленькой. Вместе с Астафьевой на фотографиях позируют ее родители.

"Один человек на фото подмочил репутацию всей семье. Ничего личного, мама и папа!" - подписала одно из фото звезда.

На другом изображении Астафьева продемонстрировала, что уже с ранних лет умела красиво позировать на камеру.

"Полезными жестами владею с ранних лет", - написала под фотографией Даша.

Поклонников позабавили такие снимки, некоторые даже сравнили маленькую Астафьеву с Надеждой Савченко.

"На Надю Савченко тут похожа", "Даша всегда умеет удивить", "Даша вы приколистка! Фото класс", "На мальчика похожа", - писали поклонники.

На Астафьеву нахлынули воспоминания da_astafieva/instagram

На Астафьеву нахлынули воспоминания da_astafieva/instagram

На Астафьеву нахлынули воспоминания da_astafieva/instagram

Ранее Даша Астафьева засветила свою грудь в Instagram-сториз.