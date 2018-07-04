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"На потрепанную проститутку похожа": Ольга Бузова в эротическом наряде нарвалась на волну критики

Сегодня, 12:51

Фанаты уже сравнили артистку с путаной.

Ольга Бузова
Артистка дефилировала в откровенном наряде instagram.com/buzova86
Российская певица Ольга Бузова шокировала фанатов откровенным роликом – артистка в черном пикантном наряде выходит из дверей своего гостиничного номера и решительно направляется к лестнице.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram черно-белое видео, на котором она запечатлена в черном корсете, который плотно облегает фигуру и максимально обнажает бедра, и высоких ботфортах на завязках.  

Подписчики уже назвали Бузову девушкой легкого поведения, и раскритиковали за слишком откровенное видео.

"Путаны и ты одинаково одеваетесь", "Для чего выкладывать обнаженные фото или видео, я не понимаю... Ты что продаешь себя? ", "Секс бомбу из себя строит всеми силами", "Сколько пафоса в ее видео, тошнит уже", "На потрепанную проститутку похожа", - критиковали подписчики.

Ранее Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за фото в купальнике.

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Ольга Бузова, видео, певица
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