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На российском "Голос.Дети" зал был шокирован украинской народной песней: видео

Сегодня, 22:23

Тренер Пелагея выбрала для своих подопечных песню "Цвіте терен".

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Пелагея выбрала для подопечных украинскую песню Скриншот
В финале популярного проекта "Голос.Дети" в России участники очень эмоционально исполнили украинскую народную песню "Цвіте терен".

Композицию для своей команды избрала звездный тренер певица Пелагея. С ней совместно исполнили песню Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. Видео их выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу.

Зрители шоу восприняли исполнение украинского народного хита с восторгом. В комментариях к видео они написали массу лестных комментариев в адрес Пелагеи за выбор песни и исполнителей - за красивое звучание.

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Скриншот

фывапрол
Скриншот

Напомним, британская соул-исполнительница, поэтесса и обладательница музыкальной премии "Грэмми" Джосс Стоун, заглянув с концертом в Киев, порадовала поклонников украинской народной песней "Ой за гаєм зелененьким", которую исполнила вместе со столичным дуэтом "Dvoe".
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Пелагея, песня, украинская, народная, Голос.Дети, Россия, вокал
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