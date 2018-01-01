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"На себя не похожа, что-то с лицом не то". Анна Семенович показала фото в деловом образе

Сегодня, 15:18

Снимок, опубликованный бывшей солисткой группы "Блестящие", в соцсети собрал много лайков.

Семенович
Анна Семенович в Питере позировала в деловом образе instagram.com/ann_semenovich
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в деловом образе.

Снимок был сделан в Санкт-Петербурге, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото за день собрало более 80 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Анна на себя не похожа, что-то с лицом не то", — считает gusarovanadejda12. "Как же ты прекрасна, Аннушка", — написал rufat___bakinskiy. "Аня, вы такая элегантная", — отметила di.ana009. 

Семенович
Анна Семенович в Питере позировала в деловом образе instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялте. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.

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Теги:  
Анна Семенович, Санкт-Петербург, деловой образ, Россия
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