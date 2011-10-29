На съемках фильма "Дедпул 2" погибла женщина-каскадер

В настоящее время полиция Ванкувера расследует инцидент.

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На съемках фильма "Дедпул 2" скончалась женщина-каскадер в ходе выполнения трюка на мотоцикле.

Об этом пишет kino.siteua.org, ссылаясь на The Guardian.

В настоящее время полиция Ванкувера расследует инцидент.

Издание сообщает, что женщина-каскадер выполняла трюк на автомобиле, когда что-то пошло не так.

"Полиция Ванкувера подтвердила, что женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул" во время выполнения трюка на мотоцикле", — отмечается в официальном сообщении правоохранительных органов.

В настоящее время имя погибшей не разглашается. Известно также, что выполняя трюк, женщина врезалась на мотоцикле в витрину первого этажа башни Shaw Tower. Это произошло после четырех успешных попыток выполнения данного трюка.

Напомним, на съемках боевика Сильвестра Сталлоне погиб каскадер.