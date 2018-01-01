"На солнце выросли". Поклонники заподозрили Глюк'ozу в увеличении груди, фото

Певица поделилась откровенным фото в соцсети.

Глюк’oza любит провоцировать поклонников откровенными фото. Фото: Instagram/chistyakova_ionova

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюк'oza, поделилась с подписчиками фотографией в ярком откровенном образе.

Летний снимок, на котором она запечатлена в прозрачном платье и широкополой шляпе, исполнительница опубликовала в Instagram.

"Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо. Звонка, поступка, решения. И только люди с самой сильной выдержкой побеждают в этой схватке! Я жуткая торопыга, не умею ждать. Сидеть на одном месте и не иметь возможности повлиять на ход событий - самая большая мука. Видимо, поэтому судьба проверяет меня по этому вопросу конкретно", - подписала свой пост Глюк'oZa.

Подписчики сопроводили яркое фото певицы многочисленными комментариями. Однако многие поклонники усомнились в натуральности форм, которые звезда демонстрировала на снимке.

"Как все прозаично! Ничего нового", "Какие прелестные изменения", "Грудь увеличила. Не было ведь ничего, а тут на солнце выросли", "Натали, откуда, их же не было", - написали комментаторы.

На обвинения поклонников в ненатуральности красоты Глюк'oza ответила в одном из комментариев лаконично: "Забыла спросить вас".

Образ певицы вызвал шквал комментариев поклонников. Фото: Instagram/chistyakova_ionova

Напомним, ранее муж украинской певицы, участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской — пластический хирург Эдгар — показал фотографии с отдыха на Мальдивах, на которых артистка продемонстрировала грудь.