"На стиле": Надя Дорофеева похвасталась модным образом и показала татуировку

Певица поделилась новыми фото со сьемок.

Певица поделилась новыми фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми фото.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото со сьемки с брендом Maybelline, на которых она позирует в красных штанах с высокой талией, прозрачном топе и меховой накидке. Образ певица дополнила черными босоножками на высоком каблуке. На снимке также видна большая татуировка на левой руке Дорофеевой.

Поклонник остались в восторге от такого стильного образа певицы. И засыпали ее в комментариях к фото комплиментами.

"DoDo, ну ты опять за свое?! перестань быть такой красивой", "Бомба", "Очень стильно", "На стиле", - расхваливали Дорофееву поклонники.

Поклонники расхвалили стильный образ певицы instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники расхвалили стильный образ певицы instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее стало известно, что Надя Дорофеева снимется в фильме с Зеленским и Кошевым.

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