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"На транса похожа": Ольгу Бузову снова раскритиковали за внешний вид

Сегодня, 12:31

Певицу обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.

Бузова
Ольга Бузова чересчур редактирует свои фото, уверены фанаты buzova86/instagram
Российская певица Ольга Бузова выложила фотографию после выступления в театре Эстрады в Москве.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, Бузова утопает в цветах, поклонники насчитали больше 10 букетов.

"За что это ей? За какие это заслуги?", "Ты, Бузова, такая бездарность. В тебе нет ни единого таланта", - удивлялись подписчики.

Но не столько цветы привлекли внимание подписчиков, сколько внешний вид артистки. Фанаты обвинили звезду в чрезмерном использовании фотошопа, и не подбирали слова.

"Страхопадина", "На транса похожа", "Фотошоп виден", - писали комментаторы.

 Но нашлись и преданные фанаты Бузовой, для которых она на любой фотографии выглядит сногсшибательно.

"Как всегда прекрасна!", "Ты самая красивая!", - восхищались певицей поклонники. 

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за новое фото.
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Ольга Бузова, фото, цветы
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