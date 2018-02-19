"На транса похожа": Ольгу Бузову снова раскритиковали за внешний вид

Певицу обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.
На снимке, который артистка выложила в Instagram, Бузова утопает в цветах, поклонники насчитали больше 10 букетов.
"За что это ей? За какие это заслуги?", "Ты, Бузова, такая бездарность. В тебе нет ни единого таланта", - удивлялись подписчики.
Но не столько цветы привлекли внимание подписчиков, сколько внешний вид артистки. Фанаты обвинили звезду в чрезмерном использовании фотошопа, и не подбирали слова.
"Страхопадина", "На транса похожа", "Фотошоп виден", - писали комментаторы.
Но нашлись и преданные фанаты Бузовой, для которых она на любой фотографии выглядит сногсшибательно.
"Как всегда прекрасна!", "Ты самая красивая!", - восхищались певицей поклонники.