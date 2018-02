Нацотбор на "Евровидение-2018": участники первого полуфинала и их песни

10 февраля стартует первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018.

Уже в эту субботу в 19.00 стартует первый полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне. Прямая трансляция пройдет на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

По результатам жеребьевки, на сцену побороться за право представлять Украину выйдут 9 участников: Сергей Бабкин, СONSTANTINE, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur и The Erised.

Сергей Бабкин. Певец, который уже 15 лет радует поклонников своими песнями, решил в этом году попробовать свои силы в нацотборе на "Евровидение". Бабкин примет участие с авторской композицией "Крізь твої очі". Сергей не стал переводить ее на английский язык, что является его принципиальной позицией.

СONSTANTINE, он же Константин Дмитриев был участником "Голоса країни-6" в команде Ивана Дорна, который в итоге стал его продюсером. Для Нацотбора СONSTANTINE впервые написал украиноязычную композицию "Мiсто".

LAUD. Под этим псевдонимом выступает участник вокального проекта "Голос країни-6" Влад Каращук, который на нацотборе представит трек Waiting. С 9 лет Каращук принимал участие в детских вокальных конкурсах, и практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.

KAZKA. Группа хорошо известна слушателям по композиции "Свята". В нацотборе же коллектив поборется за путевку в финал с треком "Дива". Все песни группа исполняет исключительно на украинском языке.

"The ВЙО". Группа "The ВЙО" на украинской сцене с 90-ых. Коллектив выступит на нацотборе с песней "Нґа-Нґа", однако услышать ее поклонники The ВЙО смогут только во время прямой трансляции первого полуфинала нацотбора на "Евровидение 2018" 10 февраля.

KOZAK SYSTEM. Рок-группа была основана в 2012 году в Киеве. На нацотборе группа выступит с зажигательной композицией "Mamai"("Мамай").

VILNA. Под этим псевдонимом скрывается участница "Х-фактора-5" Ира Василенко. Представлять страну на "Евровидении" девушка собралась с песней Forest Song ("Лесная песня").

Pur:Pur. Инди поп-группа во главе с Натой Смириной попробует свои силы на нацотборе уже во второй раз. В этом году Pur:Pur попробует свои силы на нацотборе с треком Fire.

The Erised. Вокалистка этой англоязычной группы Соня Сухорукова была участницей "Фабрики звезд" и финалисткой "Голоса країни-3". Ребята исполнят композицию Heroes ("Герои").

Ведущим Нацотбора, как и в прошлом году, стал Сергей Притула. А вот в судейском составе произошли изменения. Вместе с Джамалой и Андрем Данилко выбирать конкурсантов для Евровидения будет Евгений Филатов – фронтмен группы The Maneken.

Напомним, второй полуфинал пройдет 17 февраля, а финал - 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.

