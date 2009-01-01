Над Настей Каменских поиздевались на российском ТВ

Известнная украинская поп-певица рискнула навлечь на себя град насмешек, выступив на "Первом канале" в Москве

Певица Каменских на сьемках российского телешоу Скриншот из видео

Известная украинская поп-певица Настя Каменских побывала в Москве, где приняла участие в съемках развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".

Соответствующий выпуск передачи уже опубликован на портале YouTube.

В эфире программы певица в очередной раз презентовала свой новый сольный проект NK, а также рассказала о маньяках, которые преследуют ее во время утренних пробежек.

К слову, помимо всего прочего ведущий Иван Ургант заставил Каменских говорить по-итальянски и повторять необычные позы заснувших людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Настя Каменских начала собственный бизнес в России.