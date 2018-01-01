"Наденька округлилась": фанаты заметили на фото Дорофеевой в купальнике небольшой животик

Одни поклонники считают, что певица беременна, другие же – что просто отдохнула, и не придерживалась строгой диеты.

Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева прилетела в Киев с отпуска на острове Бали в Индонезии, и тут же отправилась примерять купальники в свой магазин.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в примерочной магазина в слитном купальнике и кружевной накидке.

"Киев - ты прекрасен. У тебя самая вкусная еда, самые эмоциональные люди и конечно самые красивые магазины... ну вы понимаете, о чем я, да?", - подписала фото Дорофеева.

Поклонники заметили небольшой животик звезды, и тут же стали спорить. Одни посчитали, что артистка просто хорошо отдохнула, не отказывала себе в еде, вот и "привезла" пару лишних килограмм.

"Надя, ты немного поправилась", "Надюш, набрала чуток. Но это тебя не портит", "Не узнаю фигуру", - писали юзеры.

Другие же утверждали, что Дорофеева беременна, и тщательно это скрывает за отговорками о том, что она просто переела.

"Одной мне показался животик?", "Вы беременны?", "По-моему, наша Надечка округлилась", "Мне кажется, Надя беременна", "Кажется, Наденька ожидает чудо", - уверяли подписчики.

Певица показала фигуру в слитном купальнике instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в экстравагантном образе.

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