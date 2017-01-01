"Надеюсь, он одумается": украинская экс-жена Армена Джигарханяна умоляет его вернуться

Виталина Цымбалюк-Романовская хочет помириться с бывшим мужем.

Джигарханян

Экс-жена известного режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская хочет аннулировать развод и вернуть мужа. По словам Виталины, она готова приложить все силы, чтобы помириться с режиссером.

"На фоне обострения пневмонии у Армена Борисовича стало плохо с сердцем. Я ухаживала за ним с 2009 года и знаю, как предупреждать подобные состояния. Но мне не позвонили, не спросили совета. Не имею права никого обвинять, но то, что сейчас происходит, – следствие недосмотра и халатного отношения. Где же были хваленые друзья, которые якобы во всем его поддерживают?", - рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью изданию "СтарХит".

Экс-жена Джигарханяна удивлена, почему ему не наймут сиделку, ведь средства на это есть. По словам Цимбалюк-Романовской, ежемесячная зарплата актера, занимающего должность президента театра – минимум 100 тысяч рублей (48 тысяч гривен).

"Еще около миллиона хранилось на его сберкнижке, также имелись наличные. Когда мы расставались, он не был нищим. Но неизвестно, кто теперь распоряжается финансами. Вижу, ему плохо, я готова принять его обратно и жить вместе, но без приятелей, потому что кровать в квартире только одна! Надеюсь, он одумается, пока не поздно", - говорит Цымбалюк-Романовская.

Виталина подавала апелляцию на развод, но суд ее отклонил.

"Кунцевский суд оставил нашу апелляционную жалобу без изменений. Развод вступил в законную силу, но мы не теряем надежды. Через две недели будем подавать кассацию в Мосгорсуд. Все делается с целью примирения. Виталина хочет поговорить с супругом с глазу на глаз и объяснить свою позицию", – рассказала "СтарХиту" адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

Напомним, 82-летний актер снова оказался в больнице, на этот раз с сердечным приступом. Однако, в клинике Джигарханян пробыл всего день. Мужчине стало лучше, и врачи отправили его домой. Актер и его бывшая жена живут в одном жилом комплексе. Однако, бывшие супруги ни разу не пересекались.