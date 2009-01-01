Надежда Мейхер изменила супругу с подопечным Лободы

В клипе Gadar "Не плачь" Нателла Крапивина делает отсылки к культовому роману Чака Паланика "Бойцовский клуб".

История любви, которой не суждено сбыться: Нателла Крапивина представила психологическую драму с рэпером Gadar и Надеждой Мейхер в главных ролях.

В дебютном видео на нашумевший трек "Не плачь" молодой артист Gadar предстал в образе одинокого романтика.

На этот раз Нателла Крапивина создала поистине мужское видео, которое выделяется своим характером среди изобилия мишуры и гламура. Грязные простыни, тесные трущобы и взведённый курок — работа полна эвфемизмов и полунамеков.

Кадр из видео Пресс-служба

Воспитанный по законам улицы и окруженный суровыми условиями выживания, главный герой отчаянно пытается исполнить свою мечту, бросаясь из крайности в крайность: днем он работает телохранителем, а по ночам пишет песни и стихи.

Надежда Мейхер Пресс-служба

До финального кадра режиссер держит интригу, умышленно разделив видеоряд на пять мизансцен. В центре внимания классическая партия "он и она", однако главные герои живут в полярных мирах.

В клипе Gadar "Не плачь" Нателла Крапивина делает отсылки к культовому роману Чака Паланика "Бойцовский клуб", аллегорически сопоставляя любовь — ринг. В борьбе за мечту главного героя отправляют в нокаут.

"Для меня большая честь работать плечом к плечу с командой профессионалов, чьи заслуги и достижения говорят сами за себя. Мои слова благодарности Нателле Крапивиной и Светлане Лободе за возможность сохранить свою самобытность в кадре и музыке, а харизматичной и обаятельной Надежде Мейхер — за артистизм и слова поддержки на съемочной площадке. Мне кажется, у нас получилось глубокое и честное видео", — прокомментировал Gadar.

Отметим, что сингл "Не плачь" набрал порядка 350 тысяч прослушиваний в YouTube, "зашазамили" более 64 тысяч пользователей, благодаря чему вошел в ТОП-100 Ukraine Shazam, а в первые дни премьеры занял вторую строчку украинского iTunes, уступив первенство музыкальному продюсеру Loboda.

Напомним, Потап и Настя представили страстный клип.