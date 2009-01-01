Надежда Мейхер опровергла слухи об открытии магазина в Сочи

Единственный бутик Meiher by Meiher существует только в Киеве.

Надежда Мейхер Instagram

Пресс-служба Надежды Мейхер сообщает, что информация об открытии артисткой магазина или бутика в России не соответствует действительности.

Недобросовестные журналисты поторопились создать фейковую новость, сопроводив свои статьи иллюстрациями и цитатами с открытия киевской творческой мастерской Надежды Мейхер, презентация которой состоялась в апреле 2016 года в столичном торговом центре Гулливер.

Единственный бутик Meiher by Meiher существует только в Киеве и только в ТРЦ Гулливер. Экс-"ВИА Гра" производит свои изделия в Украине, давая людям рабочие места и возможность развития карьеры. Дизайнерская одежда и обувь от Надежды Мейхер продается по всему миру через социальные сети. Некоторые издания подали свой материал предвзято и тенденциозно, искажая суть и манипулируя фактами и ворованными цитатами с другого события, прибегая к некорректным сравнениям. Понятно желание получить рейтинговый материал с громким заголовком, но не стоит забывать о журналистских стандартах при создании материалов. В частности, проверить достоверность новости можно, обратившись за комментариями в пресс-службу Надежды Мейхер, либо к самой артистке.

Напомним, Надежда Мейхер призналась, что ее отношения с коллегами из России стали еще более тесными.