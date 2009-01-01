Надежда Мейхер рассказала, как относится к введению квот на украинскую музыку

Певица считает, что грустная драматическая песня звучит мелодичней на украинском.

Надежда Мейхер Главред

Певица призналась, что ей не привычно часто слушать украинскую музыку.

Об этом Надежда Мейхер рассказала на чате в "Главреде".

"Для меня, радиослушателя (в машине я радио слушаю постоянно) немного непривычно, когда ты достаточно часто слышишь украинскую музыку. Но, если говорить об украинской музыкальной культуре (хотя по радио не всегда звучит музыка, отражающая украинский стиль), то, конечно, я приветствую, что мы, исполнители, сейчас имеем больше возможностей делать украинскую музыку. А у радио нет выбора. Появляются довольно интересные композиции. К тому же, если поешь на украинском языке, даже грустную драматическую песню, она звучит мягко, тепло, нежно и очень мелодично", — сказала Мейхер.

Напомним, Надежда Мейхер объяснила, почему не расстроиться, если 8 Марта запретят.