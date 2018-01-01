Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности

Исполнительница утверждает, что переела.

Надя Дорофеева утверждает, что не беременна, а переела instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей возможной беременности.

На странице в Instagram артистка опубликовала скриншот заголовка новости о себе, в котором первая часть вопрос — "Беременна или переела?".

Исполнительница написала на фотографии, которой была проиллюстрирована новость, второй вариант — "Переела".

Надя Дорофеева утверждает, что не беременна, а переела Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть новое фото, сделанное с мужем — певцом, телеведущим Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы"), у артистки пользователи заметили "пузико" и заподозрили ее в беременности.

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