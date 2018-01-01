Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности

Исполнительница утверждает, что переела.
На странице в Instagram артистка опубликовала скриншот заголовка новости о себе, в котором первая часть вопрос — "Беременна или переела?".
Исполнительница написала на фотографии, которой была проиллюстрирована новость, второй вариант — "Переела".
Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть новое фото, сделанное с мужем — певцом, телеведущим Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы"), у артистки пользователи заметили "пузико" и заподозрили ее в беременности.
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