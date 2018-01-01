Надя Дорофеева поделилась хорошей для поклонников новостью

Певица показала новое фото с Позитивом.
Артистка поделилась хорошей для поклонников новостью на своей странице в Instagram и показала новую фотографию с коллегой по группе — Алексеем Завгородним (Позитив).
"Новый гастрольный сезон открыт", — подписала фото исполнительница.
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.
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