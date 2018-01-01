Надя Дорофеева поделилась забавным фото со сьемок фильма

Артистка позировала с Владимиром Зеленским в кимоно.
Партнером на съемочной площадке артистки стал лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, с ним она и выставила фото в Instagram в национальных восточных костюмах.
"Тот случай, когда тебе повезло с партнером! На съемках фильма "Я, ты, он, она". Премьера фильма в декабре", - написала Дорофеева.
Поклонники отметили, что они с нетерпением ждут премьеры фильма.
"Жду премьеры", "Надюша, тебе идет этот образ!", "Я буду очень ждать", "Кимоно супер", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности.
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