Сегодня, 15:57 RSS

Надя Дорофеева поделилась забавным фото со сьемок фильма

Сегодня, 15:10

Артистка позировала с Владимиром Зеленским в кимоно.

Дорофеева
Надя Дорофеева поделилась фото с Владимиром Зеленским instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась фото со сьемок полнометражного фильма "Я, ты, он, она".

Партнером на съемочной площадке артистки стал лидер студии "Квартал 95"  Владимир Зеленский, с ним она и выставила фото в Instagram в национальных восточных костюмах.

"Тот случай, когда тебе повезло с партнером! На съемках фильма "Я, ты, он, она". Премьера фильма в декабре", - написала Дорофеева.

Поклонники отметили, что они с нетерпением ждут премьеры фильма.

"Жду премьеры", "Надюша, тебе идет этот образ!", "Я буду очень ждать", "Кимоно супер", - писали юзеры.

Надя Дорофеева
Знаменитости снимаются в фильме «Я, ты, он, она» instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Надя Дорофеева, Владимир Зеленский, фильм, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности