Надя Дорофеева показала лифчик в стразах на съемках клипа

Группа "Время и Стекло" сняла новый клип "На Стиле".

Съемки видео стартовали 27 декабря и продолжались до утра следующего дня.

Режиссером клипа, традиционно, стал Леонид Колосовский. Неистовая и неостановимая энергия артистов на этот раз выражена в ритмике цвета.

Танцевальная новинка "На Стиле" с дерзким звучанием и неординарной вокальной манерой воплотила в себе все самые амбициозные и креативные идеи "Время и Стекло".

Видеоработа "На Стиле" от Mozgi Production и режиссера Леонида Колосовского является воплощением узнаваемого индивидуального стиля "Время и Стекло". Неистовая и неостановимая энергия молодых и талантливых артистов на этот раз выражена в ритмике цвета. "Мы снова удивляем зрителей, вовлекая их в игру цвета, музыки, моды и танца. Специально для этой съемки были разработаны шесть локаций-декораций, представляющих собой своеобразные атмосферы. Они динамично меняются, но в каждой из них происходят кульминационные действия, и общее движение постоянно нарастает" — рассказывает режиссер клипа Леонид Колосовский.

В новом клипе Надя Дорофеева и Позитив сменят несколько модных образов. И не исключено, что новые look-и в стиле "Время и Стекло" снова станут примерами для подражания. "Клип "На Стиле" представляет собой наше совместное большое творчество. В процессе разработки образов мы с ребятами непрестанно обменивались своими идеями и находками. В итоге, у нас родилось четыре абсолютно разных образа. Мы долгое время игрались со строгими сюжетными историями и теперь даем себе большую свободы творчества. Ведь "Время и Стекло" воспринимается зрителями как позитивная и яркая группа со своим оригинальным стилем и ассоциируется с запоминающимися песнями и музыкой, под которую всегда хочется танцевать. "Время и Стекло" уже сами стали фишкой!" — комментирует продюсер клипа Ирина Горовая.

Сами артисты уже охарактеризовали новый трек "На Стиле" как своего любимчика в музыкальном плане и уверены, что клип станет ярким проявлением их творческого самовыражения.

Премьера нового видео группы "Время и Стекло" "На Стиле" состоится в начале 2017 года.

Напомним, Настя Каменских и Надя Дорофеева шокировали публику страстным поцелуем.