Сегодня, 18:02 RSS

Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа

Сегодня, 16:10

Певица поразила фанатов своей естественной красотой.

Дорофеева
Певица поразила фанатов своей естественной красотой instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фото, на котором она запечатлена без макияжа.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором она позирует в стильном образе: в укороченном сером худи, серых клетчатых брюках, желтой куртке и с желтой сумкой на поясе.

"No make-up day", - подписала фото Дорофеева.

Фанаты артистки отметили, что без макияжа она выглядит восхитительно, и ей стоит почаще делиться такими фото.

"Шикарна!", "Без макияжа красивая", "Без макияжа намного лучше", "Ты такая милая", "Солнечная",  - расхвалили образ Дорофеевой поклонники.

Надя Дорофеева
Фанаты расхвалили певицу за естественный вид instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева показала забавное  фото с мужем.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Надя Дорофеева, фото, без макияжа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...