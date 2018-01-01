Надя Дорофеева показала, как выглядит без макияжа

Певица поразила фанатов своей естественной красотой.

Певица поразила фанатов своей естественной красотой instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фото, на котором она запечатлена без макияжа.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором она позирует в стильном образе: в укороченном сером худи, серых клетчатых брюках, желтой куртке и с желтой сумкой на поясе.

"No make-up day", - подписала фото Дорофеева.

Фанаты артистки отметили, что без макияжа она выглядит восхитительно, и ей стоит почаще делиться такими фото.

"Шикарна!", "Без макияжа красивая", "Без макияжа намного лучше", "Ты такая милая", "Солнечная", - расхвалили образ Дорофеевой поклонники.

Фанаты расхвалили певицу за естественный вид instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева показала забавное фото с мужем.

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