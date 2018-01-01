Надя Дорофеева рассказала о проблеме с голосом

Певица отметила, что ей "нужно просто молчать, это лучшее лечение".

Надя Дорофеева пожаловалась, что у нее "жуткое несмыкание связок" instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сообщила, что имеет проблему с голосом.

У исполнительницы "жуткое несмыкание связок", говорится на ее странице в Instagram.

"Когда такое происходит — нужно просто молчать, это лучшее лечение. И тут ты остаешься один на один со своими мыслями. А они разные… в основном грустные почему-то. Странно", — отметила артистка.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.

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