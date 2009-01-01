Надя Дорофеева станцует с Евгением Котом на сольном концерте группы "Время и Стекло"

Дорофеева со своим партнером продолжают созваниваться каждый день.

Надя Дорофеева и Евгений Кот Пресс-служба

В воскресенье, 5 ноября, на телеканале "1+1" состоится премьера нового четвертого сезона самого ожидаемого вокального проекта страны "Голос.Діти-4".

Звездными тренерами проекта стали Наталья Могилевская, Monatik и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а ведущими — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Сегодня студию "Сніданку з 1+1" посетили Надя Дорофеева и Позитив. В прямом эфире артисты поделились своими впечатлениями от съемок проекта, ведь первыми в Украине заняли двойное тренерское кресло: "Голос.Діти" — это нечто одновременно невероятное, и очень сложное: мы слушаем детей, сидя к ним спиной. Например, тебе очень понравился маленький вокалист, и ты повернулся. Следующий малыш поет тоже хорошо, но немножко хуже — поворачиваешься, а там ребенок в два раза младше предыдущего, а потенциал сумасшедший. И в такие моменты понимаешь всю ответственность", — сказала Надя.

В свою очередь, Позитив признался, что иногда делить красную кнопку с Надей было нелегко: "Сначала мы действительно не могли между собой договариваться, но затем разработали свою систему знаков и начали понимать друг друга без слов — с одного взгляда", — сказал Позитив, а Надя добавила, что однажды нажала кнопку без согласия своего партнера, чем сильно разозлила артиста.

Отметим, что уже завтра группа "Время и Стекло" даст сольный концерт "ВиСнаБИС": "Мы решили сделать подарок нашим поклонникам и повторить концерт, который мы давали этой весной, ведь не все смогли попасть в прошлый раз: был полный аншлаг", — сказал Позитив.

В свою очередь, Надя Дорофеева призналась, что станцует на концерте со своим партнером "Танців з зірками" Евгением Котом: "Танці з зірками" — один из лучших проектов в моей жизни. Атмосфера была нереальной. Я получала такое удовольствие от процесса, что даже забывала поесть. Мне очень приятно, что наши танцы с Женей до сих пор бьют рекорды по просмотрам на Youtube. Мы с Женей даже продолжаем звонить друг другу каждый день, и мне хочется танцевать. Поэтому мы станцуем на нашем концерте".

Напомним, группа "Время и Стекло" примерила образы из 80х в новом клипе "Тролль".