Надя Дорофеева заинтриговала фанатов снимком с участником "Евровидения"

Певица выложила фото с Женей Галичем.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Галич выступил в роли визажиста и делал макияж Дорофеевой, которая сотрудничает с брендом Maybelline.
"Сегодня была ну очееень крутая съемка @mu_inthecitystyle_ua. Спасибо @jenia_galich за настроение! Ждите на официальном YouTube канале @maybelline Ukraine и в #DodoVLOG", - подписала фото Дорофеева.
На снимке артистка предстала без макияжа, и фанатам очень понравился такой естественный вид артистки.
"Как всегда заечка", "Надя такая красотка", "Невероятная", "Очень красивая!", "Ты лучшая", - восхищались фанаты.
Также в комментариях отметили, насколько быстро снимки певицы набирают лайки: "За 40 секунд - 900 лайков".