"Надя, животик?)". Дорофеева позировала в белом платье с разрезом, фото

Снимок певицы в соцсети собрал много лайков.
Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за день он собрал более 109 тысяч лайков.
"#я, ты, он, она (так называется фильм, в котором Дорофеева снимется с актерами "95 Квартала" Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым — Ред.)", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Надя, животик?)", — спросила blackrose_lissa. "Кросы зачет. А татуху похо видно", — написал sidenkoas. "Однозначно лайк. Самая красивая девушка в мир", — отметил ro.man201867.
Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть новое фото, сделанное с мужем — певцом, телеведущим Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы"), у исполнительницы пользователи заметили "пузико" и заподозрили ее в беременности.
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