"Надя, животик?)". Дорофеева позировала в белом платье с разрезом, фото

Снимок певицы в соцсети собрал много лайков.

Надя Дорофеева позировала в белом платье с разрезом instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена возле вагончика-гримерки в длинном белом платье с разрезом.

Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за день он собрал более 109 тысяч лайков.

"#я, ты, он, она (так называется фильм, в котором Дорофеева снимется с актерами "95 Квартала" Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым — Ред.)", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Надя, животик?)", — спросила blackrose_lissa. "Кросы зачет. А татуху похо видно", — написал sidenkoas. "Однозначно лайк. Самая красивая девушка в мир", — отметил ro.man201867.

Надя Дорофеева позировала в белом платье с разрезом instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть новое фото, сделанное с мужем — певцом, телеведущим Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы"), у исполнительницы пользователи заметили "пузико" и заподозрили ее в беременности.

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