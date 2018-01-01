"Наела себе, как у Ким". Экс-Nikita похвасталась попой, фото

Артистка сфотографировалась в одном из городов США.

Анастасия Кумейко позировала в очень коротких шортиках instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко , которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть фотографию в очень коротких джинсовых шортиках, в центре внимания оказалась ее попа.

Снимок был сделан в американском Лос-Анджелесе, говорится на странице артистки в Instagram.

"Наела себе, как у Ким (американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст — Ред.), и радуюсь", — подписала фото экс-Nikita.

Анастасия Кумейко позировала в очень коротких шортиках instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.

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