"Наела себе, как у Ким". Экс-Nikita похвасталась попой, фото

Артистка сфотографировалась в одном из городов США.
Снимок был сделан в американском Лос-Анджелесе, говорится на странице артистки в Instagram.
"Наела себе, как у Ким (американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст — Ред.), и радуюсь", — подписала фото экс-Nikita.
Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.
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