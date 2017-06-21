Наезд грузовика на людей в центре Москвы: под колесами оказалась известная певица

В результате инцидента у нее повреждены спина и грудная клетка.

певица Линда Instagram

Россияская певица Линда (Светлана Гейман), известная по песне "Я ворона", оказалась одним из двух человек, сбитых грузовиком МАЗ в центре Москвы.

Она доставлена в НИИ имени Склифосовского, сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

В результате инцидента у нее повреждены спина и грудная клетка.

Певица рассказала о моменте, когда на нее на пешеходном переходе наехал грузовик в центре Москвы.

"Мы шли вдвоем по пешеходному переходу, грузовик выехал непонятно откуда прямо на нас. У нас не было других вариантов, только под него упасть, мы сгруппировались и под него легли, он над нами проехал. Затем люди увидели, что он на углу развернулся проехал мимо этого перехода и скрылся", — приводит газета "Известия" слова певицы.

Публикация от Linda (@lindageyman)Июн 21 2017 в 2:12 PDT

Инцидент произошел в среду, 30 августа, около 20:10 в районе дома 4 по улице Каретный Ряд. Водитель грузовика скрылся с места происшествия и был задержан в Капотне, районе на юго-востоке российской столицы.

В полиции опровергли публикации СМИ, согласно которым водитель умышленно въехал в толпу. Как заявил временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы московского главка МВД Юрий Титов, по предварительным данным, он не справился с управлением.

В департаменте транспорта сообщили, что автомобиль принадлежит ЗАО "Компаньон", зарегистрированному в Московской области.

Напомним, ранее в Барселоне микроавтобус въехал в толпу.