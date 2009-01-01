Накануне Дня учителя Влада Литовченко поделилась воспоминаниями о своем преподавательском опыте

Для своих студентов она не ограничивалась теоретическими лекциями.

Сейчас Влада Литовченко — кандидат исторических наук и директор Вышгородского историко-культурного заповедника.

По ее словам, ей самой всегда нравилось учиться, и именно поэтому она, уже будучи состоявшейся личностью, закончила Дипломатическую академию, а затем и аспирантуру при МИД Украины.

"Я с детства мечтала быть учительницей, — вспоминает Влада Литовченко. — И стала ею — в 21 год я уже работала учителем музыки. Учила деток музыкальной грамоте в течение двух лет. При этом воспитывала старшую дочку и училась в Одесской консерватории".

Влада Литовченко Пресс-служба

Позднее Литовченко снова вернулась к преподавательской деятельности, став старшим преподавателем Международного университета "Украина", курса "Всемирное наследие ЮНЕСКО". Кроме того, как старший преподаватель кафедры менеджмента и туризма Влада Литовченко была признана лучшим преподавателем 2014 года и награждена званием "Кращий викладач з фаху".

Как вспоминает Влада, для своих студентов она не ограничивалась теоретическими лекциями. Преподаватель регулярно водила их на экскурсии по историческим памяткам Киева, на выставки и мероприятия, посвященные культурному наследию Украины.

"Я была строгим преподавателем во время семинаров и практических занятий, но на экзаменах часто делала студентам поблажки, помня собственные волнения, страхи и переживания. У меня тоже когда-то было забывание текстов и элементарной информации, несмотря на то, что я всегда скрупулезно готовилась к сессии. Поэтому, будучи уже самой преподавателем, я всегда шла студентам на помощь, и считаю, что заниженный балл не делает учителя суровей и жестче", — вспоминает Влада.

Директор ВИКЗ уверена, что жизнь — это беспрерывный процесс саморазвития и самообразования, а идти верным путем нам всегда помогут наши учителя. Накануне праздника Влада Литовченко пожелала всем учителям и преподавателям искренне любить свое дело, и тогда процесс обучения будет гармоничным как для учеников, так и для самого учителя. "Быть педагогом — это не простая задача, тебе нужно не просто научить, а помочь с выбором, рассказать, как будет лучше. При этом главное никогда не делать выбор за твоего ученика. Желаю всем коллегам неиссякаемой мудрости, терпения и жизненных сил. Именно от нас зависит, какими будут моральные установки, манеры поведения, понимание жизненных истин у следующего поколения. И еще желаю всем учителям всегда чувствовать уважение и благодарность от тех, в кого вы вложили душу", — подчеркнула Литовченко.

Напомним, накануне Дня учителя Евгений Кошевой вспомнил свои школьные годы и признался, что отличником не был.