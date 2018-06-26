"Накажи нас, товарищ Горбачев". Гнойный записал кавер на Летова и "Гражданскую оборону"

Герой современных рэп-баттлов решил обратиться к классике сибирского рока.
Запись кавера Гнойного была во вторник, 26 июня, опубликована на портале YouTube. Согласно имеющейся информации, кавер-версию рэпер записал в Хабаровске и Санкт-Петербурге как часть трибьют-альбому, посвященного поэту Мирославу Немирову, на чьи тексты Летов и "Гражданская оборона" написали и исполнили множество песен. Как сообщает "78", всего в рамках данного проекта планируется записать и выпустить 15 кавер-версий.
К слову, Гнойный уже не впервые обращается к творчеству "Гражданской обороны". В минувшем году он перепел известную песню "Отряд не заметил потери бойца" в 2017 году.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Гнойный записал трек, оскорбляющий Сергея Шнурова.
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