"Накажи нас, товарищ Горбачев". Гнойный записал кавер на Летова и "Гражданскую оборону"

Герой современных рэп-баттлов решил обратиться к классике сибирского рока.

Гнойный (Вячеслав Машнов) iMAG.one

Известный и скандальный российский рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под никами Гнойный и Слава КПСС, выпустил свою кавер-версию песни "Товарищ Горбачев" − изначально записанную легендарным рок-музыкантом Егором Летовом и группой "Гражданская оборона".

Запись кавера Гнойного была во вторник, 26 июня, опубликована на портале YouTube. Согласно имеющейся информации, кавер-версию рэпер записал в Хабаровске и Санкт-Петербурге как часть трибьют-альбому, посвященного поэту Мирославу Немирову, на чьи тексты Летов и "Гражданская оборона" написали и исполнили множество песен. Как сообщает "78", всего в рамках данного проекта планируется записать и выпустить 15 кавер-версий.

К слову, Гнойный уже не впервые обращается к творчеству "Гражданской обороны". В минувшем году он перепел известную песню "Отряд не заметил потери бойца" в 2017 году.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Гнойный записал трек, оскорбляющий Сергея Шнурова.

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