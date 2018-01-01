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Намазал попу маслом: Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком с мужем

Вчера, 23:53

Модель вызвала бурю обсуждений в комментариях.

Эмили Ратаковски
Эмили на снимке позирует топлес instagram.com/emrata
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным снимком со своим супругом Себастьяном Беар-МакКлардом.

На фото, которое модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена топлес в одних лишь трусах, а ее муж мажет ее ягодицы маслом.

Поклонники тут же представили себя на его месте, и задавались вопросом, есть ли вакансия на такую работу.

"Есть ли вакансии на эту работу?", "Я тоже хочу эту работу!", "Он самый счастливый парень", "И я хочу потрогать твою попу", "Как мне получить эту работу?", - писали подписчики. 

Эмили Ратаковски
Муж Ратаковски натирает маслом ее попу instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски предстала на фото без нижнего белья
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Эмили Ратаковски, фото, муж
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