Наоми Кэмпбелл застукали за употреблением кокаина — СМИ

По данным прессы, на записи запечатлена темнокожая женщина, очень похожая на Наоми, вдыхающая белый порошок.

Наоми Кэмпбелл Instagram

Западные таблоиды сообщают, что 46-летняя Наоми Кэмпбелл была замечена за употреблением кокаина.

Об этом пишет graziamagazine.

В эту новость трудно поверить, ведь уже давно прошла мода на так называемый "героиновый шик", когда представители богемы не скрывали своего пристрастия к наркотикам. Однако журналисты утверждают, что видео, появившееся на сайт MediaTakeOut доказывает, что модель до сих пор балуется запрещенными препаратами.

По данным прессы, на записи запечатлена темнокожая женщина, очень похожая на Наоми, вдыхающая белый порошок на вечеринке премии "Золотой глобус". В этой "незнакомке" поклонники без труда узнали знаменитую манекенщицу — ведь ее выдало лиловое платье, в котором она появилась на торжественной церемонии. Ни модель, ни ее представители пока никаких официальных заявлений по данному поводу не делают. А видео с сайта через несколько часов после публикации было удалено.

Напомним, Брэд Питт может видеться с детьми только после сдачи теста на наркотики.