"Напоказ выставляет себя, как живой товар": Ольгу Бузову жестко разнесли за откровенное фото

Певица позировала в пижаме.

Ольга Бузова поделилась новым фото instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова последним фото вызвала жаркие споры среди своих подписчиков.

На фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в красной пижаме, и без макияжа.

"Живите здесь и сейчас... живите сегодня, и наслаждайтесь каждым мгновением", - подписала фото Бузова.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхваливали фигуру Бузовой.

"Огонь жопа", "Без макияжа супер. Так естественно и свежо. И волосы красиво выглядят", "Очень красивая девушка", "Хороша орешка", - восхищались поклонники.

Другие же не подбирали слов, и грубо высказывались в адрес певицы.

"Шл*ха", "Ну попу в первую очередь показать", "Напоказ себя выставлять, как живой товар - это как то по-животному", "Задолбала демонстрировать всем свою задницу", "Тр*хните уже кто-нибудь человека", - критиковали юзеры.

Певица позировала в пижаме без макияжа instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова разозлила фанатов навязчивой идеей выйти замуж.

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