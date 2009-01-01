Нардеп Мосийчук обнажился и продемонстрировал подтянутое тело, опубликованы фото

Парламентарий активно занимается в спортзале.
Парламентарий сильно похудел, сел на диету и каждый день ходит в спортзал.
На одном из последних снимков, опубликованных на странице в Facebook, Мосийчук продемонстрировал, как занимается на тренажерах.
Для убедительности парламентарий даже снял майку и показал подтянутое тело.
"Доброе утро, страна! Спорт — это сила! Потренировался и на работу в парламент. А в парламенте сегодня похоже будет жарко", — подписал снимок нардеп.
Напомним, Тоня Матвиенко похвасталась результатами похудения.