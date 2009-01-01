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Нардеп Мосийчук обнажился и продемонстрировал подтянутое тело, опубликованы фото

Сегодня, 11:21

Парламентарий активно занимается в спортзале.

Игорь Мосийчук
Игорь Мосийчук Facebook.com
Народный депутат Игорь Мосийчук похоже всерьез занялся своим телом.

Парламентарий сильно похудел, сел на диету и каждый день ходит в спортзал.

На одном из последних снимков, опубликованных на странице в Facebook, Мосийчук продемонстрировал, как занимается на тренажерах.

Игорь Мосийчук
Facebook.com

Для убедительности парламентарий даже снял майку и показал подтянутое тело.

Игорь Мосийчук
Facebook.com

"Доброе утро, страна! Спорт — это сила! Потренировался и на работу в парламент. А в парламенте сегодня похоже будет жарко", — подписал снимок нардеп.

Игорь Мосийчук
Facebook.com

Напомним, Тоня Матвиенко похвасталась результатами похудения.

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