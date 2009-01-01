Нардеп Соболев увез семью на отдых в Одесскую область

По словам ведущей Маричко Падалко, ее очень поразила чистота моря.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев решил провести свой отпуск вместе с семьей в поселке Лебедевка Одесской области.

О семейном отдыхе в Facebook рассказала супруга нардепа журналист Маричка Падалко.

"Мы все дальше отдаляемся от "совка" и все больше уважаем друг друга — впечатление от отдыха в Одесской области. У нас еще не такой сервис, как за рубежом, и не такие условия, но мы все меняемся. Отпуск в этом году тщательно не планировали, решали, куда именно ехать в последний момент. Ткнули пальцем в небо, искали место, где немного людей, тихо и нет "движа", — написала она.

Егор Соболев с детьми Facebook.com

Выбор пал на поселок Лебедевка. По словам ведущей, ее очень поразила чистота моря. Также Маричку приятно поразили люди, которые убирали за собой мусор на пляжах.

"Мы оказались в отдаленной Лебедевке. Если вкратце, то такого моря я нигде не видела —красивое, теплое (пока не было шторма) и очень чистое. Если в Лазурном в прошлом году из-за медуз это был сплошной кисель, то здесь можно не выходить из воды. И самое главное, на пляже (он фактически "дикий", не закреплен за базами или пансионатами) чисто, и люди весь мусор за собой убирают. Разве что в песке, когда строишь с детьми башни, попадаются старые окурки", — поделилась она.

По ее словам, вокруг "наших" она чувствует себя комфортно, поскольку "все разные, со своим воображением об отдыхе, но никто никому не мешает, не орет, а не кричит, не унижает своих детей". В то же время Падалко отметила, что в Одесской области много белорусских и молдавских отдыхающих, а также много украинских флагов. Из недостатков выделила лишь плохие дороги.

"Единственный нормальная участок — Спасское — Вилково. Собственно благодаря ему мы таки съездили в украинскую Венецию, а по дороге домой еще заехали увидеть крепость в Белгород-Днестровском. Шабо отложили на следующий раз", — отметила журналист.

Напомним, Маричка Падалко с детьми позировала для глянца.