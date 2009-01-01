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Нардеп Соболев увез семью на отдых в Одесскую область

Вчера, 17:42

По словам ведущей Маричко Падалко, ее очень поразила чистота моря. 

Маричка Падалко
Facebook.com
Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев решил провести свой отпуск вместе с семьей в поселке Лебедевка Одесской области.

О семейном отдыхе в Facebook рассказала супруга нардепа журналист Маричка Падалко.

"Мы все дальше отдаляемся от "совка" и все больше уважаем друг друга — впечатление от отдыха в Одесской области. У нас еще не такой сервис, как за рубежом, и не такие условия, но мы все меняемся. Отпуск в этом году тщательно не планировали, решали, куда именно ехать в последний момент. Ткнули пальцем в небо, искали место, где немного людей, тихо и нет "движа", — написала она.

Маричка Падалко
Егор Соболев с детьми Facebook.com

Выбор пал на поселок Лебедевка. По словам ведущей, ее очень поразила чистота моря. Также Маричку приятно поразили люди, которые убирали за собой мусор на пляжах.

Маричка Падалко
Facebook.com

"Мы оказались в отдаленной Лебедевке. Если вкратце, то такого моря я нигде не видела —красивое, теплое (пока не было шторма) и очень чистое. Если в Лазурном в прошлом году из-за медуз это был сплошной кисель, то здесь можно не выходить из воды. И самое главное, на пляже (он фактически "дикий", не закреплен за базами или пансионатами) чисто, и люди весь мусор за собой убирают. Разве что в песке, когда строишь с детьми башни, попадаются старые окурки", — поделилась она.

По ее словам, вокруг "наших" она чувствует себя комфортно, поскольку "все разные, со своим воображением об отдыхе, но никто никому не мешает, не орет, а не кричит, не унижает своих детей". В то же время Падалко отметила, что в Одесской области много белорусских и молдавских отдыхающих, а также много украинских флагов. Из недостатков выделила лишь плохие дороги.

"Единственный нормальная участок — Спасское — Вилково. Собственно благодаря ему мы таки съездили в украинскую Венецию, а по дороге домой еще заехали увидеть крепость в Белгород-Днестровском. Шабо отложили на следующий раз", — отметила журналист.

Напомним, Маричка Падалко с детьми позировала для глянца.

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Нардеп, Соболев, Маричка Падалко, отдых
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