Иво Бобул объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Певец уже начал собирать деньги на избирательную кампанию.

Певец уже начал собирать деньги на избирательную кампанию Главред

Певец, народный артист Украины Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины на грядущих выборах.

Он заявил в эфире телеканала 112 Украина, что у него практически готовы и команда, и предвыборная программа.

"Я решился на этот шаг, потому что страна, в которой мы живем, немножко идет не туда, куда нужно – мы валимся в какую-то пропасть, и нужно остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду – команда у меня практически готова, программа готова. Только вот когда начнутся выборы, уже можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, мы все это сделаем- красиво, безболезненно и правильно", - заявил Бобул.

Ведущая уточнила, что, по подсчетам экспертов, на избирательную кампанию необходимо будет потратить около 250 миллионов долларов. Бобул ответил, что деньги он уже начинает собирать.

"Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды!", - заявил певец.

Бобул также поделился, что к нему обращаются олигархи с предложением помочь.

"Они приходят, но просят что-то взамен. Что они просят, меня не устраивает", - посетовал Бобул.

Артист отметил, что работать с олигархами на их условиях не собирается, и, если станет президентом, то применит к ним собственный "рецепт" борьбы.

"Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими! Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия - это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность", - уверен Бобул.

Ранее Иво Бобул жестко высказался: Украине нужны безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты.

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