Сегодня, 12:34 RSS

"Нарушил границу Украины". Валдис Пельш пополнил чистилище "Миротворца"

Сегодня, 11:51

Шоумен попал в базу организации на прошлых выходных.

Пельш
Валдис Пельш Скриншот видео с youtube.com
Российский музыкант, певец, шоумен, телеведущий и продюсер Валдис Пельш попал в "чистилище" организации "Миротворец".

Артиста занесли в базу 2 сентября, говорится на сайте активистов.

По их данным, телеведущий сознательно нарушил государственную границу Украины.

"Участник попыток легализации аннексии Крыма", — такие обвинения выдвинуты Пельшу.

Ранее базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, и один из ее основателей — Алексей Рыжов, а также фронтмен музыкального коллектива из РФ "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Теги:  
Миротворец, Чистилище, Крым, Пельш
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...