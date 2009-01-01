"Нарушил границу Украины". Валдис Пельш пополнил чистилище "Миротворца"

Шоумен попал в базу организации на прошлых выходных.
Артиста занесли в базу 2 сентября, говорится на сайте активистов.
По их данным, телеведущий сознательно нарушил государственную границу Украины.
"Участник попыток легализации аннексии Крыма", — такие обвинения выдвинуты Пельшу.
Ранее базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, и один из ее основателей — Алексей Рыжов, а также фронтмен музыкального коллектива из РФ "Несчастный случай" Алексей Кортнев.