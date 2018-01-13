"Наша Лободушка" станцевала на камеру в сексуальном боди, видео

Певица снимала свое отражение в зеркале на смартфон.

Светлана Лобода. Instagram

Скандальная украинская поп-исполнительница, постоянно гастролирующая по РФ,

Светлана Лобода проводит зимние каникулы вместе с дочерью Евой в Дубае.

На днях она выложила в своем Instagram короткий видеоролик, в котором танцует в черном, сексуальном, облегающем ее фигуру боди. Певица снимала свое отражение в зеркале на смартфон.

Запись сопровождалась зажигательной музыкой, под которую танцевала исполнительница.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) Янв 13, 2018 at 1:11 PST

Подписчикам в Сети ролик очень понравился. Поклонники Лободы делали певице комплименты, обратив внимание на осиную талию певицы, стройные ноги и грациозность ее движений: "Больше секса! Меньше одежды!", "Ваууу, какие движения и какая красота","Крутая пипец", "Эти ножки,эти глазки.Парень! С СНГ родная", "Красотка", "Любимка". "Наша Лободушка".