"Наша пауза сделала лучше всю команду": Каменских рассказала, воссоединится ли вновь дуэт с Потапом

Артисты сосредоточились на своих проектах.

Потап и Настя поставили паузу на неопределенный срок kamenskux/instagram

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских рассказала, будут ли они с Потапом снова петь в дуэте.

В настоящее время группа "Потап и Настя" поставлена на паузу "на неопределенный срок". Каменских призналась, что они с Потапом и сами не могут ответить друг другу на вопрос, будут ли петь снова вместе и когда, - об этом артистка рассказала ТСН.

Певица добавила, что они с Потапом создали свои проекты, которым сейчас уделяют все свое внимание.

"Потап сейчас больше внимания уделяет группе Mozgi, этого не хватало, когда был дуэт "Потап и Настя", и просто не хватало времени. Я сейчас занимаюсь сольным проектом NK, поэтому мне нужно немножко больше времени для того, чтобы реализовать этот шаг", - объяснила певица.

Каменских рассказала, что сотрудничать с Потапом она не перестала, он пишет для нее много песен и помогает делать первые шаги в сольном проекте.

"Я работаю со многими авторами, но без Алексея – никуда, потому что он действительно гений, и у него получаются хиты из трех слов и нот. Вообще наша пауза сделала лучше всю нашу команду", - уверена Настя.

Артистка поделилась, что после разрыва контракта со своим экс-продюсером, она создала свою команду NK Team.

"Хотя я перестала работать с MOZGI Entertainment и создала свою компанию, и команда у меня своя, которую я называю NK Team, но при этом мы все вместе работаем на студии, мы все друг другу помогаем, очень поддерживаем. И это так клево, что мне кажется, это нужно было сделать раньше", - рассказала Настя.

Про свой новый проект Каменских говорит, что он очень отличается от того, что она делала в дуэте с Потапом. Сейчас же артистка уже записала новую песню и готовит на нее клип, но держит все в тайне и не выставляет фото в Instagram, ведь хочет своим поклонникам сделать сюрприз.

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