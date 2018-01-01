В Сети потроллили опубликованное Анастасией Волочковой фото: "Наська забыла живот втянуть"

Российская балерина поделилась снимком, сделанным на Кипре.
Снимок был сделан на Кипре, говорится на странице артистки в Instagram.
Фото собрало тысячи лайков, его потроллили ряд интернет-пользователей. "Наська забыла живот втянуть", — написала lenapopova66.
"… она на мостике осталась. Это дочка летит", — пошутила anastasiia_knyazkova. "Это дочка ее. Волочкова на мостике ее фоткает... Смотрите внимательно", — отметила _alla_allochka_alusik.
Напомним, в начале мая Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными снимками с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть фото можно здесь.
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