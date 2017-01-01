"Наслаждаться моментом". Участница группы "НеАнгелы" показала новое фото в купальнике

Певица приняла позу "лотоса" и сфотографировалась.

Участницы группы "НеАнгелы" XXL.ua

В Сети продолжают появляться фото солистки группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхи, которая проводит отпуск в Кении.

На этот раз Виктория приняла позу "лотоса", находясь в черном красивом купальнике, и сфотографировалась.

"Наслаждаться моментом, постигать свою природу, радоваться мелочам, ловить дзен - всё это очень важно. Давно я не испытывала настолько полной гармонии своего внутреннего мира с миром внешним. А ведь всего-то надо было научиться медитировать. Это не сложно. Сосредоточение на ощущениях, медитация, осознанное дыхание помогают научиться быстро фокусироваться на определенном процессе. Большинство из нас находятся в напряжении постоянно, даже не осознавая этого. Когда мы, казалось бы, отдыхаем и чувствуем себя достаточно расслабленными, это напряжение в теле увы сохраняется. Очень часто, по мере увеличивающейся способности расслабляться, мы становимся спокойнее, увереннее и энергичнее. Йога способна оказывать благотворное действие на все системы организма человека. В первую очередь, развивается гибкость, уходят "зажимы" шейного отдела позвоночника, которые являются основными причинами головной боли. Так что рекомендую вам, дорогие друзья, найти своего тренера и постигать основы Йоги. Теперь вопрос, кто из вас хоть раз был на занятиях по йоге? Какие ваши впечатления? Вот например, моя сестра, раз сходила - уснула в начале тренировки и больше ходить не хочет!", — подписала свое "жаркое" фото певица.