"Настя, что с лицом?": фанаты встревожились из-за внешнего вида Каменских

Певица примерила наряд в бежевых тонах.

Артистка на фото выглядит уставшей kamenskux/instagram

Украинская певица Настя Каменских удивила подписчиков новым фото. На снимке артистка позирует в бежевом аутфите, образ звезда дополнила ботинками на шнуровке. Но свое внимание подписчики обратили на выражение лица звезды, которое выглядит уставшим.

"Всем хорошего дня", - подписала фото артистка.

Подписчики отметили. Что с таким выражением лица не желают хорошего дня, и что улыбка артистке идет больше.

"Как старушка", "Чет ваще никакая", "Какое-то неудачное фото", "Оооо, а лицо совсем другое говорит не "хорошего дня", а "да пошли вы", "Настя, что с лицом?", - встревожились поклонники.

Также фанаты отметили, что Каменских с пышными формами им нравилась больше.

"В теле покрасивее была", "Когда покрупнее была, в ней было что-то особенное (необыкновенно красивая), а сейчас как все модели, просто стройная и симпатичная))", - писали юзеры.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)Фев 27, 2018 в 1:52 PST

Ранее Настя Каменских рассказала, воссоединится ли вновь дуэт с Потапом.