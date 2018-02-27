Сегодня, 19:01 RSS

"Настя, что с лицом?": фанаты встревожились из-за внешнего вида Каменских

28 февраля, 00:37

Певица примерила наряд в бежевых тонах.

каменских
Артистка на фото выглядит уставшей kamenskux/instagram
Украинская певица Настя Каменских удивила подписчиков новым фото. На снимке артистка позирует в бежевом аутфите, образ звезда дополнила ботинками на шнуровке. Но свое внимание подписчики обратили на выражение лица звезды, которое выглядит уставшим.

"Всем хорошего дня", - подписала фото артистка.

Подписчики отметили. Что с таким выражением лица не желают хорошего дня, и что улыбка артистке идет больше.

"Как старушка", "Чет ваще никакая", "Какое-то неудачное фото", "Оооо, а лицо совсем другое говорит не "хорошего дня", а "да пошли вы", "Настя, что с лицом?", - встревожились поклонники.

Также фанаты отметили, что Каменских с пышными формами им нравилась больше.

"В теле покрасивее была", "Когда покрупнее была, в ней было что-то особенное (необыкновенно красивая), а сейчас как все модели, просто стройная и симпатичная))", - писали юзеры. 

Ранее Настя Каменских рассказала, воссоединится ли вновь дуэт с Потапом.
Теги:  
Настя Каменских, певица, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...