"Настя — худышка". Каменских покрасовалась в спортивном образе, фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов оно собрал более 77 тысяч лайков.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Настя — худышка", — написал emeralddragon.art.
"Невероятно красивая", — считает __vldskrskr__. "Настюха, ты бомба!!!", — отметила tanya.5007.
Напомним, в конце мая Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве.
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