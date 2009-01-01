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Настя Каменских готовится к еще одной операции — СМИ

Сегодня, 09:12

проблемы со здоровьем не прошли бесследно. 

Настя Каменских
Настя Каменских Instagram
Певица Настя Каменских в прошлом году получила серьезную травму — перелом ноги в результате падения с парашютом.

Об этом пишет russianshowbiz.

После этого ей была сделана операция, и девушка пошла на поправку.

Уже сейчас Настя выходит на сцену и даже освоила серфинг. Однако проблемы со здоровьем не прошли бесследно. Как стало известно, в скором времени певице предстоят еще две операции на ноге.

Всех подробностей Настя рассказывать не стала, однако она с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что травма не помешает ее работе и комфортному передвижению.

Напомним, силач Василий Вирастюк перенес серьезную операцию.

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Настя Каменских, травма, парашют, операция
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