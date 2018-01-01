Настя Каменских оголилась в бассейне на отдыхе

Певица удивила фанатов пикантным фото.

Певица выложила пикантное фото instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть интимный снимок, на котором она запечатлена голышом в бассейне. Артистка позирует так, чтобы прикрыть свою грудь.

"Уууупс", - подписала пикантное фото певица.

Поклонники не ожидали такой интимной фотографии от артистки, но буквально за несколько часов оценили снимок в более чем 60 тысяч лайков, и оставили сотни хвалебных комментариев.

"Все эстетично, никакой пошлости нет! Хорошо выглядит Настя!", "Очень сексуально", "Секси", "Шикарно", "Супер секси!", "Вызывайте пожарных-горим! Офигенная", - восхищались юзеры.

Другие же стали задаваться вопросом кто же сфотографировал Настю: "Кто фотограф?", "Кто делает все эти фото?))", "И кто тебя фотографирует?".

Каменских оголилась в бассейне на отдыхе instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских поделилась соблазнительными фото в купальнике.