Певица вовремя не начала лечение.

Настя Каменских попала в больницу instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , попала в больницу с отравлением.

На своей странице в Instagram в Insta – сториз она выложила видео в больничной палате. Артистка лежит на кровати с капельницей в руке.

"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно могу себя привести в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, и меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно, в конце-концов я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - объяснила Каменских.

Артистка призвала поклонников не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к специалистам.

Певица показала видео с больничной койки instagram.com/kamenskux

Певица показала видео с больничной койки instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в полупрозрачном нижнем белье выступила на фестивале "Жара".

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