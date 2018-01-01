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Настя Каменских представила откровенный клип, в котором полностью обнажилась

Сегодня, 11:42

Работа представлена в популярном стиле lyric-видео.

Настя Каменских
Работа представлена в популярном стиле lyric-видео instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских представила новую видеоработу на украиноязычную песню "Тримай".

Модное lyric-видео опубликовано на официальном канале певицы в Youtube.

"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. За это большое спасибо @moi_sofism. Ты невероятно тонко прочувствовала меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!", - поделилась Каменских.

В видеоработе Каменских предстала в очень пикантных образах - обнаженная в ванной с мокрыми кудрями и в розовой шубе с яркой помадой и ровными волосами.

Ранее Настя Каменских удивила фанатов новым пикантным образом.

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Теги:  
Настя Каменских, Тримай, видео, клип
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